Anniversario della scomparsa di Giovanni Verga: omaggio floreale e reading di studenti davanti al Mausoleo

“Una cerimonia che conferma ogni anno di più quanto la memoria di Giovanni Verga sia indissolubilmente legata alla nostra terra e alle nostre comunità, con le nuove generazioni in prima linea grazie all'impegno quotidiano di scuole, università, istituzioni, associazioni”. Lo ha detto l'assessore Sergio Parisi che, sabato mattina, ha partecipato, in rappresentanza del sindaco Enrico Trantino, alla cerimonia commemorativa dedicata a Giovanni Verga davanti al mausoleo dello scrittore, nel viale degli Uomini illustri del cimitero catanese di Acquicella, in occasione del 102esimo anniversario della morte del massimo esponente del Verismo.

Sono intervenute la vicesindaca del comune di Nicolosi, Letizia Bonanno, l'assessora del comune di Vizzini, Fabiola Di Benedetto, che insieme con l'assessore Parisi hanno deposto un omaggio floreale sulla tomba di Verga.

Erano presenti il direttore della direzione Cultura del comune di Catania, Paolo Di Caro, con la responsabile del sistema bibliotecario Sabina Murabito, la referente della "Fondazione Verga" Rita Verdirame, Gaetano Bongiovanni per la "Casa Museo Verga", l'ex preside Giuseppe Adernò, Santi Consoli già presidente Fita (Federazione italiana teatro amatori). Una delegazione di studenti della classe IV A/S del liceo "Principe Umberto” di Catania, accompagnata dalla professoressa Pavone, ha proposto alcuni momenti di riflessione con la lettura di brani tratti dai testi dell'autore siciliano, nell'ambito di un progetto di collaborazione con l'Archivio storico comunale realizzato con il coordinamento di Agata Tarso.