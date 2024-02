Festa di compleanno finisce in tragedia: 42enne ucciso con un fendente all'addome

Una festa di compleanno in famiglia è degenerata in omicidio a Mascalucia. I carabinieri della compagnia locale, intervenuti in una villetta di via Pablo Picasso insieme ai colleghi della compagnia di Gravina, hanno arrestato un 60enne per l'omicidio di un uomo di 42 anni, morto durante il trasferimento al Policlinico di Catania a bordo di un'ambulanza dopo essere stato ferito gravemente all'addome con un fendente, forse sferrato con un coltello. Vittima e presunto omicida sono parenti. In base alle prime informazioni fornite dal comando provinciale dell'Arma, il fatto di sangue avrebbe alla base pregressi dissidi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul caso.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale