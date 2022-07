Castello Ursino, donna uccisa a coltellate: indaga la Procura per minorenni

Una 32enne è stata trovata morta nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. Si tratta di Valentina Giunta. Il suo corpo è stato trovato in una pozza di sangue nella camera da letto della sua abitazione in via Di Giacomo, al civico 93. Come confermato dalla questura etnea, il decesso sarebbe avvenuto stanotte e la polizia è stata avvertita da una telefonata al 112.

La vittima, come accertato dagli investigatori intervenuti sul posto, presentava ferite soprattutto al collo e alla schiena, inferte con un'arma da taglio.

Accertamenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela, ma l'uomo è detenuto da tempo in carcere. Le indagini degli investigatori si sono concentrate anche su altri possibili sospettati, compreso una persona non maggiorenne: l'inchiesta è infatti coordinata dalla Procura per i minorenni di Catania coordinata dalla procuratrice Carla Santocono.