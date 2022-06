Omicidio Ylenia Bonavera, Daniela Nicotra condannata a 18 anni di carcere

Dovrà scontare 18 anni di carcere, più altri tre in misura di sicurezza, Daniela Nicotra, la 35enne che ha ucciso con una coltellata Ylenia Bonavera al termine di una lite nel dicembre 2020. Questa la sentenza emessa dal giudice Simona Ragazzi durante il rito abbreviato, celebrato oggi al tribunale di Catania. L'accusa tre mesi fa aveva chiesto una condanna di 20 anni. Nicotra dovrà inoltre risarcire per 30mila euro la madre di Ylenia, Nunziatina Giorgio Piluso, difesa dall'avvocato Vittoria Santoro. Al padre della ragazza messinese andranno ventimila euro mentre per ogni fratellio è stata disposta una provvisionale di 5mila euro.

A difendere i loro interessi è stato il legale Rosy Spitale. Nei confronti di Nicotra è stata invece integrata la documentazione relativa alla perizia psichiatrica con cui era stata dichiarata imputabile dopo una serie di accertamenti tecnici. Secondo il perito, il professore Eugenio Auguglia, "al momento dei fatti, non era presente alcuna patologia psichiatrica tale da escludere o grandemente scemare l'imputabilità della perizianda". Resterà invece un giallo la vicenda relativa all'uomo marocchino che lo scorso mese aveva espresso la volontà di costituirsi parte civile dicendo di essere il marito di Ylenia. Oggi invece, sempre tramite il suo avvocato, l'uomo ha rinunciato.