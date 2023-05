Dopo l'inchiesta della Procura arriva un nuovo direttivo per l'Ordine dei Medici etneo

Dopo la recente inchiesta della Procura etnea, che ha coinvolto, tra gli altri, gli ex assessori regionali Ruggero Razza ed Antonio Scavone, insieme al presidente dell'Ordine dei medici di Catania, Igo La Mantia (sospeso esercizio dai pubblici uffici per un anno), ieri pomeriggio si è riunito il Consiglio provinciale per rinnovare le cariche del direttivo. All’unanimità è stato eletto Alfio Saggio quale presidente, Pino Liberti (vicepresidente), già commissario provinciale per l'emergenza Covid. Ed infine, Giuseppe Distefano (segretario) ed Elisabetta Battaglia (tesoriere). Il direttivo rimarrà in carica fino a dicembre 2026.

"Nel ringraziare il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania per la fiducia riposta – sottolinea il neopresidente Alfio Saggio – un pensiero va al mio predecessore Igo La Mantia, a cui rinnovo stima e amicizia. In questo delicato momento, il mio attaccamento e la lunga militanza all’Istituzione ordinistica mi hanno indotto ad accettare un incarico così complesso. L’obiettivo sarà quello di contribuire a ripristinare un clima di serenità e condurre al meglio l’attività ordinaria e istituzionale dell'Ordine, a garanzia dell’intera categoria. Sono convinto che con la collaborazione dell’intero Consiglio direttivo e di tutti gli iscritti riusciremo in quest’intento".