All'ospedale di Biancavilla insediati i nuovi dirigenti del sindacato Fials

Sanità catanese in forte difficoltà, tra carenza di organico e problemi irrisolti legati a stabilizzazione dei precari e criticità contrattuali. Una situazione che disorienta i lavoratori in un settore che rischia la “paralisi”. È quanto discusso dal sindacato Fials nel presidio ospedaliero di Biancavilla, dove si è tenuto l’incontro con la nuova classe dirigente del sindacato. Presenti il segretario provinciale, Agata Consoli, il responsabile di Bronte, Antonino Sanfilippo, e il coordinamento di Biancavilla con i dirigenti Vincenzo Lanza, Salvatore Neri, Maria Tomasello. Con loro anche i dirigenti appena nominati, Nicolò Monteleone e Giusi Cusmano. "Con la loro carica e il loro entusiasmo – dice Agata Consoli – hanno portato nuova linfa all’interno della famiglia Fials. Questo è un momento molto difficile per la sanità siciliana e catanese, e l’ingresso di forze nuove è motivo di grande soddisfazione per la segreteria provinciale, che trova un gruppo di lavoratori vogliosi di dare il proprio contributo per migliorare il proprio luogo di lavoro. Auguriamo a tutti i dirigenti di operare sempre per il bene collettivo dei lavoratori, dei pazienti e dell’azienda, senza mai trascurare il rispetto verso se stessi".