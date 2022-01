Ospedale Cannizzaro, pazienti positive in Ginecologia: "Tutte asintomatiche"

Tutte le pazienti risultate positive al tampone molecolare sono asintomatiche e in buona salute, una è stata trattata chirurgicamente dopo tampone antigenico rapido negativo e comunque risulta avere completato il ciclo vaccinale; in ogni caso, il personale indossa i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio. Lo specifica la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, con riferimento alla segnalazione di casi di pazienti Covid positive tra quelle ricoverate nell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia. Tutte le pazienti con tampone molecolare positivo sono state o dimesse, laddove ce ne fosse l’indicazione, o trasferite al San Marco, fino alla disponibilità dei posti; in assenza di altri posti letto, una paziente è stata posta in isolamento all’interno del reparto, al fine di garantire la continuità dell’assistenza. "In un momento di emergenza come quello attuale – afferma il prof. Paolo Scollo, direttore di Ostetricia e Ginecologia – riteniamo inopportuno alimentare tensioni e creare allarmismi quando non ne esistono le ragioni. Sempre più frequentemente, come sta avvenendo anche a livello nazionale, la positività al Sars-CoV-2 emerge all’esecuzione di tampone su pazienti asintomatici ricoverati per vari motivi: proprio la sorveglianza sanitaria sul personale, il monitoraggio dei pazienti e il rispetto delle procedure previste consentono la tempestiva segnalazione di eventuali positività e l’adozione delle idonee misure di contenimento, applicate anche in questa circostanza".