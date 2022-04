Ospedale Cannizzaro, progressione economica orizzontale del personale per l’anno 2022

Nel rispetto dell’accordo siglato con le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto e come anticipato nelle scorse settimane, l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha disposto la progressione economica (PEO) del personale del comparto per l’anno 2022, che fa seguito a quella recente relativa agli anni precedenti. La delibera del direttore generale Salvatore Giuffrida, adottata nei giorni scorsi e pubblicata ieri 3 aprile all’Albo pretorio, non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione in quanto la spesa trova copertura negli appositi fondi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il beneficio viene riconosciuto a partire dall’1 gennaio 2022 in maniera selettiva, sulla base delle competenze professionali sviluppate e dei risultati rilevati dal sistema di valutazione attualmente in corso. La delibera del direttore Giuffrida circoscrive la platea interessata, individuata nei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2021, che quindi potranno accedere alla PEO in funzione della posizione in graduatoria, redatta secondo i criteri della valutazione riportata e dell’anzianità di servizio, fino a esaurimento del monte finanziario disponibile e comunque in numero non superiore al 50% degli aventi diritto. Tra i potenziali beneficiari della progressione economica, sono esclusi i dipendenti che: l’hanno già ottenuta da meno di 24 mesi, sono già collocati in fascia massima, hanno un rapporto di lavoro dipendente da meno di 24 mesi o non sono in servizio successivamente al 31 dicembre scorso. Completato il procedimento di valutazione in corso di definizione, la progressione sarà attribuita con altra delibera ai dipendenti che saranno rientrati nella platea dei beneficiari.