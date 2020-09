Zafferana Etnea, salta l'edizione 2020 dell'Ottobrata

Per quest'anno, a causa del Covid19, salta l'Ottobrata di Zafferana Etnea. Lo ha comunicato il primo cittadino attraverso una nota: "Abbiamo valuto a lungo - dice Salvo Russo - la opportunità o meno di organizzare la manifestazione che, senza dubbio, costituisce uno degli eventi sociali ed economici più importanti della nostra comunità ma l'emergenza coronavirus , ci impone prima di tutto una scelta di buon senso".

Così il sindaco ha scelto di "tutelare la salute dei cittadini": "Una grande manifestazione come la nostra ottobrata, con l'afflusso di pubblico che la caratterizza potrebbe diventare un imprudente detonatore e non si può correre un rischio così grande. Pertanto quest'anno è bene fermarci". Per l'ormai storica manifestazione l'appuntamento è quindi rinviato al 2021.