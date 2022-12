Elezioni regionali, in pagamento i compensi degli scrutatori

Sono in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022. Per coloro che hanno indicato l’Iban, l’importo è stato accreditato sui rispettivi conti correnti. Quanti, invece, non hanno indicato preventivamente l’Iban, possono recarsi in qualsiasi sportello Unicredit del territorio nazionale, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale.