Palagonia, controlli anti covid: chiuso un bar

I carabinieri della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei servizi finalizzati all’attuazione delle disposizioni governative per il contenimento epidemico, hanno svolto una serie di controlli agli esercizi commerciali del centro cittadino ove maggiore potrebbe rilevarsi l’aggregazione degli avventori. In particolare, tra gli altri, i militari hanno verificato alle 21.30 che all’interno del bar “Capriccio”, sito in via Vittorio Emanuele, erano presenti alcuni avventori intenti a consumare bevande. Per tal motivo i militari hanno provveduto ad elevare le previste sanzioni amministrative nonché disposto, nei confronti del titolare del bar, la relativa chiusura temporanea dell’attività per la durata di 5 giorni.