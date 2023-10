PalaNesima e parcheggio limitrofo, Saverino (Pd): "Fondi europei per sottrarli alla microcriminalità"

“Servono proposte, progetti e il coinvolgimento del territorio per valutare due strutture abbandonate e finite nel mirino della criminalità: Sul PalaNesima e sull’enorme parcheggio non si può più aspettare oltre". Lo afferma la Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico, Ersilia Saverino. "Non registriamo invece nessuna programmazione da parte dell’amministrazione di Catania che, per queste ed altre opere, potrebbe attingere ai fondi europei. Anche la vicina piscina, seppur in condizioni migliori e utilizzata da centinaia di persone, presenta ancora troppi problemi da risolvere”.

“L’ultimo episodio, immortalato dai video pubblicati sui social, riguarda il parcheggio utilizzato per gare clandestine tra auto di grossa cilindrata. Il tutto tra il disagio e la rassegnazione dei residenti della zona che sono costretti inoltre a vivere a pochi passi dallo scheletro in cemento armato del PalaNesima lasciato completamente al suo destino”. “Eppure, come ho ribadito più volte da vicepresidente della Commissione al Patrimonio di Catania, vandalismo e continui furti possono essere combattuti accelerando i processi di recupero grazie all’aiuto di imprenditori e fondi europei. Questo immobilismo blocca ogni processo di riqualificazione e sviluppo del territorio e continua ad arrecare danni alla collettività” aggiunge, infine, Saverino.