Parcheggiatore abusivo e molesto denunciato due volte in un giorno

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio , gli agenti della questura di Catania sono intervenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino che riferiva della presenza di un parcheggiatore abusivo in via Di Prima. Arrivati sul posto, hanno subito individuato ed identificato l'uomo, risultato essere un 40enne sudanese, pregiudicato. Dopo aver eseguito specifici controlli, i poliziotti lo hanno denunciato in stato di libertà, per la violazione del dacur al quale era stato sottoposto. Sulla base del provvedimento, gli era stata infatti inibita la frequentazione di quella zona. L’uomo, nel corso della stessa mattinata, era già stato denunciato per la stessa ragione, in quanto trovato in via Felice Gambino mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale