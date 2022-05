“Parcheggio Corso Sicilia" in funzione da un mese: gestione a cura dell'Amts

È entrato in funzione a pieno regime poco meno di un mese fa e sta già registrando un notevole gradimento da parte di utenti e cittadini. È il “Parcheggio Corso Sicilia”, situato in una delle arterie stradali più importanti e trafficate della città di Catania. È stato realizzato grazie alla collaborazione e sponsorizzazione dell’attività commerciale adiacente, il supermercato Lidl, che ha condiviso con l’Amministrazione comunale la volontà di riqualificare l’area circostante. La gestione del “Parcheggio Corso Sicilia” è curata dall’Amts e per essa è stato scelto un sistema di automazione tra i migliori nel settore, già utilizzato in parcheggi strategici in Sicilia, come quello all’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini” – Fontanarossa o il parcheggio di Taormina. Tutta l’area, infatti, è videosorvegliata, con telecamere ad altissima risoluzione ed è fruibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. È dotato di una sbarra elettronica, per l’ingresso e l’uscita, l’intera sosta è automatizzata, come per i parcheggi “Sturzo” e “Borsellino” ed anche i prezzi della sosta sono gli stessi.