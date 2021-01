C'è l'ok per il progetto dei "parchi gioco inclusivi" a Gravina

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Rosario Condorelli e l'assessore con delega ai Servizi sociali Valentina Cavallaro comunicano che l'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento per la realizzazione dei “parchi gioco inclusivi". "Il progetto presentato dal Comune di Gravina di Catania è stato inserito in graduatoria ottenendo il finanziamento dell'opera che verrà realizzata all'interno del Parco Borsellino – ha spiegato il primo cittadino - il Parco Giochi inclusivo è pensato e attrezzato, non solo per garantire la piena accessibilità ai bambini diversamente abili, ma anche per favorire maggiore integrazione e interazione tra tutti. Ringrazio ancora una volta tutto il 5° Servizio, e in particolare il dottor Marco Meli, per aver curato la progettazione in collaborazione con l'11 servizio retto dal dottore Santo Lagona", ha concluso.