Porta le mucche al pascolo in un terreno non suo, denunciato un allevatore

I carabinieri di Licodia Eubea hanno denunciato un 29enne per pascolo abusivo e danneggiamento di coltivazioni. Un allevatore del posto, esasperato per i danni subiti all’interno di un suo fondo agricolo, ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale. I militari hanno raggiunto tempestivamente il fondo indicato, del quale è affittuaria la figlia del denunciante, ed hanno effettivamente costatato la presenza di una quarantina di bovini intenti a pascolare. A causa della vastità dell’area e del numero elevato di capi di bestiame si è reso necessario il supporto dei colleghi della stazione di Grammichele e di personale della polizia municipale per procedere alla lettura del codice identificativo, posto all’altezza del padiglione auricolare, di alcuni capi di bovino. Consultando la banca dati del servizio veterinario regionale, i militari sono riusciti a ricondurre la proprietà dei capi di bestiame al 29enne. Ispezionata l’area si è avuto modo di appurare che il pascolo dei bovini andava avanti da tempo che gran parte del foraggio presente risultava brucato con grave danno per il proprietario del fondo, anch’egli allevatore, che lo avrebbe dovuto utilizzare per alimentare i suoi capi di bestiame. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, 7 bovini di proprietà del 29enne.