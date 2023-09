Si lasciano e lui la perseguita, giovane stalker finisce ai domiciliari

Indagini della Procura della Repubblica, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati di genere, hanno portato all'arresto ai domiciliari e con braccialetto elettronico, di un 32enne adranita. Il giovane, indagato per atti persecutori, avrebbe, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, più volte minacciato la ex fidanzata 31enne. La relazione tra i due giovani sarebbe terminata perché la ragazza, avendo scoperto che il fidanzato faceva uso droga, avrebbe deciso di chiedere aiuto alla madre di lui per redimerlo.

Da allora sarebbero iniziati i numerosi tentativi del 32 enne di contattare la ex mediante telefonate, messaggi e attraverso l'uso di tutti i canali social. I l giovane ha anche provato ad approcciare la ex contattando i suoi amici e familiari. In una occasione, nel luglio scorso lo stalker avrebbe anche forzato il cancello dell'abitazione della ragazza, costringendola a nascondersi nella casa dei genitori. Sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ragazza e dai suoi familiari in sede di querela, il tribunale ha disposto per lo stalker la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Adrano.