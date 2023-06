Ritorna "U pisci a’ mari", San Giovanni Li Cuti in festa

Dopo una lunga pausa legata alle restrizioni dell'emergenza Covid, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti si riappropria nuovamente della sua festa e si tinge di giallo e di rosso, i colori di San Giovanni Battista. Il 24 e 25 giugno una serie di eventi caratterizzeranno l’antico borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. La manifestazione è organizzata, come consuetudine, dall’associazione Pesca e Mare San Giovanni li Cuti, che quest’anno con il sostegno dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, rappresentato dall’On. Luca Sammartino, presenterà eventi espositivi, culinari, sportivi, folcloristici e religiosi, per portare un’intera marineria in festa.

Nello specifico, il 24 giugno a partire dalle ore 10, sarà allestita una mostra di quadri realizzati dagli artisti dell’istituto M.M. Lazzaro di Catania e un’esposizione storica di attrezzi da pesca curata dall’Associazione Salmastra. La mostra e l’esposizione dal titolo “Racconti del Mare”, saranno permanenti fino alla sera del 25 giugno. Sempre giorno 24 alle ore 10 si inizierà con la pulizia dei fondali marini a opera di sommozzatori americani del Gruppo di Sigonella e sommozzatori catanesi dell’Isis Duca Degli Abruzzi di Catania.

La pulizia si allargherà anche alla terra ferma, con lo spazzamento e raccolta differenziata nel porto e nella spiaggetta di San Giovanni Li Cuti, cui parteciperanno tutti coloro che vorranno prendere parte a un momento di educazione civica per la città di Catania. Il tutto in collaborazione con la Gema e il Comune. A seguire un momento di aggregazione con un talk e show Cooking su “La masculina da Magghia”. Alle ore 18 e 30 il cuore folkloristico della festa: inizierà lo spettacolo marinaro denominato “U pisci a’ mari”, una rievocazione storica della pesca del pesce spada, messa in opera con i pescatori del porto, che animeranno la borgata. A seguire i ringraziamenti a coloro che hanno permesso l’organizzazione della manifestazione e uno spettacolo pirotecnico conclusivo della serata. Ma anche il 25 continuano gli eventi: a partire dalle ore 6.00 inizierà una gara di pesca col tradizionale bolentino, e alle 10.00 inizia la manifestazione "Colora Cuti", dando la possibilità a chi lo vorrà di colorare il molo con i gessetti variopinti. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, vari equipaggi si daranno battaglia per la vittoria di una regata di barche a remi, il Trofeo Agatino Mirabella, che vedrà impegnati anche gli studenti dell’Isis Duca degli Abruzzi di Catania. E infine alle ore 19 e 30 la Santa Messa e a seguire Show Cooking a chiusura della manifestazione.