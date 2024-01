Bancarella di pesce nel bagagliaio del furgone, due venditori abusivi sanzionati

I carabinieri di Acireale, con i colleghi della compagnia di intervento operativo e del nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) hanno controllato due venditori ambulanti di pesce, trovati sprovvisti di autorizzazione alla vendita e dunque totalmente abusivi. Approfondendo l’ispezione i militari hanno scoperto come tutto il pescato esposto sulla bancarella, ricavata nel bagagliaio del loro furgone, pari a circa 80 chili di pesce, fosse privo di etichette che ne attestassero la tracciabilità. I venditori, entrambi pregiudicati, sono stati sanzionati con una multa di 15mila euro, tutto il pescato è stato sequestrato.

Durante il servizio i militari hanno intensificato anche i controlli lungo le arterie principali di Acireale. I posti di blocco hanno consentito di individuare un 41enne di Ramacca mentre guidava guida in stato di ebbrezza la sua moto, una Triumph di grossa cilindrata. Il motociclista è stato sanzionato con una multa, con la sospensione della patente di guida e con il fermo amministrativo della moto. Guai anche per un automobilista 30enne di Mascalucia. Nella sua auto i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball di oltre un metro e lo hanno deferito ai carabinieri di Trecastagni. Nel corso delle attività i carabinieri hanno controllato oltre 70 persone e più di 40 veicoli. Numerose le infrazioni rilevate, per la gran parte relative all’assenza della prevista copertura assicurativa e della revisione dei mezzi. Multe anche per guida senza patente, mancato muso di cinture di sicurezza e casco di protezione.