La piattaforma di food delivery "Foodys" chiude e lascia senza lavoro 40 persone

Foodys, la piattaforma di food delivery attiva dal 2016 a Catania, ha sospeso l’attività lasciando senza lavoro circa 40 persone, ora in attesa della imminente chiusura definitiva. Si tratta in stragrande maggioranza di rider ai quali erano stati applicati contratti di prestazione occasionale o formule di co co co. Lo comunicano la Filt Cgil e il Nidil Cgil di Catania, secondo cui la società che ha sede in Viale Vittorio Veneto avrebbe intrattenuto rapporti di lavoro autonomo solo sulla carta.

Per Edoardo Pagliaro, segretario generale di Filt e Nidil CGIL, “la crisi di Foodys e le dirette conseguenze sulla pelle dei lavoratori dimostra che il settore deve essere regolamentato. È infatti necessario estendere il modello “Just Eat” perché solo attraverso il riconoscimento della subordinazione e l’applicazione di un contratto collettivo si possono tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“Adesso sono ben pochi lavoratori di Foodys che potranno chiedere l’indennità di disoccupazione Dis-Coll , mentre tantissimi hanno perso la fonte principale di reddito senza poter ottenere alcun aiuto- aggiunge Giuseppe Campisi, responsabile Rider per Nidil e Filt CGIL- Per questo invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno collaborato e che collaborano con Foodys, a verificare la propria posizione negli uffici di via Crociferi 40”.