Macchia di Giarre, intitolata una piazza alla memoria di monsignor Salvatore Giuffrida

La città di Giarre rende omaggio alla figura di mons. Salvatore Giuffrida, intitolando alla sua memoria una piazza di Macchia. Proprio nella frazione giarrese, per 50 anni il prelato seppe aggregare i giovani, favorendo la nascita della filodrammatica parrocchiale San Vito martire. L’iniziativa del Sindaco Leo Cantarella e della giunta municipale vuole essere un riconoscimento dell'importante ruolo svolto e del legame speciale che aveva con la frazione e con i suoi residenti. Il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, esprime viva soddisfazione per il tributo. "L'intitolazione della piazza a Monsignor Giuffrida è un gesto di riconoscimento per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità – spiega Barbagallo - La sua dedizione e il suo amore per la frazione di Macchia di Giarre e per i suoi cittadini non verranno mai dimenticati. Questo riconoscimento dimostra per l’appunto la profonda stima e l’affetto della comunità – conclude - verso un parroco che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti".