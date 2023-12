Picchia la compagna incinta e fugge dalla polizia, tossicodipendente arrestato

Nella tarda serata dello scorso 3 dicembre, è stato tratto in arresto dagli agenti della questura un 44enne tossicodipendente che aveva aggredito la propria compagna incinta. Intorno alle ore 21, gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti su segnalazione della sala operativa che aveva a sua volta ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna in stato di gravidanza aveva riferito di essere stata appena picchiata. Secondo il suo racconto, in particolare, l'uomo l'avrebbe colpita al volto con schiaffi dopo essere andato su tutte le furie. Al momento dell'intervento dei poliziotti, il soggetto violento si trovava ancora sul posto ed ha tentato di fuggire, venendo però fermato in breve. Dopo aver allertato i sanitari del 118 ed aver fornito agli operatori tutte le informazioni utili per ricostruire l'accaduto, la donna è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici. Ha ricevuto una prognosi di 22 giorni. L'aggressore è stato tratto in arresto ed accompagnato presso le camere di sicurezza della questura, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza direttissima.