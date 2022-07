"Non devi andare in palestra", e le rompe il naso: arrestato un 57enne

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 57enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nel primo pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti nel quartiere Montepalma dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva di un’aggressione fisica ad opera del compagno. La 38enne catanese era ancora in strada con il volto gonfio, insanguinato ed una ferita al naso. Ha raccontato ai militari di una violenta lite avvenuta poco prima con il compagno 57enne. Nonostante la presenza del figlio minore, l’avrebbe prima schiaffeggiata e poi le avrebbe lanciato contro il telefono cellulare colpendola al naso. Ai militari la donna ha raccontato che non era la prima volta che subiva le reazioni violente ed abusi da parte del compagno, anche per futili motivi, cui seguivano regolarmente aggressioni fisiche. Quella mattina avevano avuto una discussione perché l’uomo si lamentava del fatto che lei frequentasse una palestra. Trasportata in ospedale,la signora è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per “frattura delle ossa proprie del naso lato destro minimamente scomposta”. Il 57enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto dai carabinieri agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione in cui tutt’ora permane all’esito dell’udienza di convalida.