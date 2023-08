I carabinieri a caccia di piromani: arrestato un 70enne che aveva appena appiccato il fuoco

I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo hanno arrestato un pensionato 70enne di Mascali e denunciato un 53enne di Linguaglossa durante alcuni specifici conrrolli contro gli incendi in aree boschive. Il comando provinciale ha infatti dispiegato sul campo uomini e mezzi, tra cui i forestali e lo squadrone dei cacciatori di Sicilia, utilizzando sistemi elettronici occultati e la sorveglianza aerea del 12° nucleo elicotteri per scovare i piromani.

Allertati da alcune telefonate da parte di dipendenti di un vivaio in contrada Feotto, i carabinieri di Fiumefreddo hanno individuato un 70enne sospetto che si aggirava a bordo di una Ford Focus. Dopo averlo seguito per alcuni minuti mentre si spostava in un altro fondo agricolo, la pattuglia lo ha quindi bloccato, rinvenendo nella tasca dei suoi pantaloni un accendino. Gli accertamenti condotti sul posto hanno permesso di ricostruire come l’uomo avrebbe appiccato più incendi che hanno interessato diversi fondi limitrofi, tra cui un terreno agricolo coltivato ad avocado, dando fuoco alle erbacce secche senza neanche scendere dal mezzo, semplicemente sporgendosi dall’abitacolo dopo averne aperto la portiera. L’arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi incontrollabile delle fiamme, arrivate a pochi metri da un complesso residenziale, dove i residenti, a protezione delle loro abitazioni, avevano provato ad intervenire con mezzi di fortuna. Il piromane è stato condotto in carcere e l'autorità giudiziaria ne ha convalidato l’arresto.

I carabinieri hanno poi denunciato, per analoghi fatti, un 53enne che è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza comunale di via Regina del Cielo mentre stava appiccando il fuoco ad alcune palme e ad un’aiuola, in una zona adibita a verde pubblico nell’area cittadina di Fiumefreddo. Le fiamme sono state domate, dapprima dai residenti della zona e poi dai vigili del fuoco. Le ricerche hanno permesso di rintracciare e identificare il responsabile, trovato in possesso di ben 9 accendini e di un piccolo contenitore di benzina, nonché di un coltello della lunghezza complessiva di 19 centimetri. Nei suoi confronti si procede adesso con una denuncia per incendio.