Controlli natalizi dei carabinieri, il Nas sequestra 2 tonnellate di pistacchi provenienti dall'estero ed invasi da parassiti

Il comando dei carabinieri per la Tutela della Salute, insieme al Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici che arricchiranno le tavole degli italiani in occasione delle imminenti festività natalizie. Gli accertamenti, estesi a livello nazionale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, hanno consentito di ispezionare a livello nazionale circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche sono state individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le situazioni più significative accertate dai Nas, nella provincia di Catania è stato denunciato il titolare di un laboratorio dolciario per l’impiego di materie prime e semilavorati congelati arbitrariamente ed in cattivo stato di conservazione. Erano tenuti in ambienti in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di carcasse di insetti e di esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell’impianto fognario. Sottoposta a sequestro l’intera attività produttiva comprensiva di 1.700 kg di prodotti finiti, ritenuti non idonei al consumo umano, per un valore complessivo di 530 mila euro. Presso uno stabilimento alimentare della provincia etnea, inoltre, sono stati rinvenuti in fase di lavorazione oltre 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetale e pistacchio in guscio, di provenienza extracomunitaria, invasi da parassiti.