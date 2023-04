Pistì dona uniformi scolastiche a tutti gli alunni della scuola secondaria "L. Castiglione" di Bronte

Pistì, il famoso brand dolciario siciliano fondato da Nino Marino e Vincenzo Longhitano, decide di credere ancora una volta nel sociale, ma soprattutto nelle nuove generazioni del territorio e lo fa donando uniformi scolastiche a tutti gli alunni della Scuola "L. Castiglione" di Bronte. Un gesto solidale che rappresenta la volontà dell’azienda di sostenere e supportare il territorio in cui è nato e in cui opera, quello di Bronte, e che si inserisce in una più ampia visione filantropica.

“La nostra azienda ha sempre creduto nell'importanza dell’impegno sociale verso il territo-rio dove ha avuto origine e opera, nel rispetto della comunità che lo vive. La donazione fatta alla Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" di Bronte riflette la visione di PISTI che riconosce l'importanza delle scelte filantropiche. Come molte altre iniziative di CSR (responsabilità sociale), crediamo che sia fondamentale investire nelle nuove generazioni della nostra meravigliosa terra. A tal proposito, è importante sottolineare che l'età media dei dipendenti di PISTI è sotto i 30 anni, e l'azienda vanta un'ottanta percento di dipendenti donne. La scelta di donare le divise scolastiche a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Bronte riflette il nostro impegno per stare vicino al territorio in cui siamo nati e viviamo. Sosteniamo la cultura della divisa scolastica perché riteniamo che abbia un valore intrin-seco di senso di appartenenza, identità e uguaglianza”, dichiarano Nino Marino e Vin-cenzo Longhitano che hanno consegnato proprio in prima persona le uniformi ai giovani studenti della scuola "L. Castiglione" giovedì 30 marzo, con una piccola cerimonia svoltasi nell’aula magna dell’istituto, offrendo poi loro anche una merenda a base delle colombe artigianali Pistì.