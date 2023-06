Salute, al Policlinico via agli screening gratuiti post-ictus

Prenderà il via lunedì prossimo nel Policlinico "Rodolico" la "settimana di prevenzione delle disabilità funzionali secondarie alla ipomobilità nell'ictus". In programma dal 26 giugno a sabato1 luglio, prevede screening gratuiti dedicati ai soggetti siciliani affetti da ictus cerebrale in fase cronica al fine di ridurre le disabilità conseguenti ed evitarne l'aggravamento. L'iniziativa è promossa dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Studi di Catania con il relativo Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'Azienda "G. Rodolico - San Marco" (diretti da Michele Vecchio), l'Unità Operativa di Educazione alla Salute dell'azienda. Oltre che dl Policlinico, i servizi saranno offerti dalle Unità Operative Complesse di Recupero e Rieducazione Funzionale dei Policlinici Universitari "Giaccone" di Palermo e "G. Martino" di Messina. Nl Policlinico di Catania i servizi verranno effettuati nei locali del Centro, nel padiglione 1, piano -2, previa prenotazione. Gli screening serviranno a valutare attentamente gli esiti motori e cognitivi successivi all'ictus, al fine di attuare adeguate strategie riabilitative e preventive per il recupero delle funzioni motorie e cognitive del paziente, anche dopo mesi o anni dal verificarsi dell'evento. Prenotazioni tramite mail all'indirizzo fisioterapiarodolico@policlinico.unict.it o al numero di telefono 095/3782702 dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.