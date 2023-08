Due scassinatori d'auto in azione alla Plaia, arrestati

La polizia ha arrestato due catanesi per furto aggravato in concorso. I due uomini di 27 e 25 anni, sono stati individuati e osservati dagli poliziotti mentre, a bordo di un auto a noleggio, perlustravano il litorale della Plaia alla ricerca di qualche automobile da saccheggiare. Adocchiata una famiglia di turisti che stava parcheggiando nei pressi di un camping, per recarsi in spiaggia, i malviventi si sono subito messi in azione. Uno è rimasto all’interno del veicolo pronto per scappare mentre l’altro forzava la serratura del veicolo in sosta. Dopo aver aperto l'auto dei turisti lo scassinatore si impossessava delle valigie e degli zaini e li riponeva nella macchina guidata dal complice, per poi allontanarsi frettolosamente. Gli agenti della squadra antirapina della mobile sono intervenuti, insieme ad alcun i colleghi delle volanti, per bloccare i ladri trovati in possesso della refurtiva, poi riconsegnata ai proprietari. I due catanesi sono adesso agli arresti domiciliari.