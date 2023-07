Viale Libertà, scippa una donna e scappa in scooter: arrestato

La polizia ha arrestato un 42enne per rapina aggravata. L'uomo è stato beccato qualche giorno fa dagli agenti della squadra anti-rapine, in viale Libertà, mentre scippava una donna. L'uomo, fuggito a bordo di uno scooter subito dopo lo scippo, è stato raggiunto dagli agenti e trovato in possesso della borsa appena rubata, con ancora dentro i documenti della vittima e 150 euro. Gli agenti hanno anche prestato i primi soccorsi alla vittima, ancora profondamente turbata per l’accaduto. L'uomo è stato arrestato ed è adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.