Furto e spaccio, procedimento penale per tre minorenni

Il questore ha emesso tre avvisi orali a carico di altrettanti minorenni di 15, 16 e 17 anni che nel mese di novembre si sono resi responsabili di diversi reati di grave allarme sociale.

Lo scorso 22 novembre, due minorenni sono stati individuati e arrestati dagli agenti della squadra mobile mentre scippavano il telefono cellulare a un cittadino che stava passeggiando in via Luigi Sturzo. Il terzo avviso orale è stato emesso nei confronti di un altro minore sorpreso, il 15 novembre scorso dai poliziotti della squadra volante, a spacciare hashish e marijuana in largo Rosolino Pilo. Alla vista di una pattuglia della polizia il giovane ha tentato di fuggire disfacendosi di 14 bustine di marijuana. La successiva attività investigativa ha consentito agli agenti di rinvenire trovare hashish e 245 euro in banconote di piccolo taglio. Ai minorenni indagati, che dovranno subire un procedimento penale, è stato intimato di cambiare condotta e di desistere dal continuare a commettere reati.