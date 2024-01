Tenta di rubare un'auto in via Santa Maddalena, 25enne acciuffato dalla polizia

Gli agenti della polizia, transitando a bordo delle moto di servizio, in via Santa Maddalena, hanno notato un uomo accovacciato vicino a un’auto che, alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga. Il comportamento dell’uomo ha insospettito gli agenti, che sono immediatamente intervenuti e l’hanno bloccato.

Dopo aver proceduto all'identificazione, l'uomo è risultato essere un pregiudicato catanese 25enne. Dai controlli eseguiti dai poliziotti è emerso che il 25enne aveva forzato la serratura della vettura, con il chiaro intento di rubarla. All’arrivo dei poliziotti, però, il 25enne aveva desistito dal suo intento, disfacendosi di una chiave grimaldello, poi individuata e recuperata sotto la portiera dell’auto. Per quanto accaduto l’uomo è stato indagato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’arnese utilizzato per forzare l’auto è stato sequestrato.