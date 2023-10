Movida rumorosa, controlli della polizia nel centro di Caltagirone

Gli agenti del commissariato di Caltagirone, coadiuvati dalla della polizia locale, nell'ambito di un servizio di controllo nel centro storico, in particolare nelle zone della movida, hanno identificato un centinaio di persone tra i quali molti giovani. I controlli sono stati effettuati in alcune vie dove i residenti avevano già segnalato schiamazzi fino a tarda ora, con disturbo della quiete pubblica. Durante il servizio sono stati controllati anche numerosi veicoli e sono state elevate multe per violazioni del codice della strada. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti anche diversi pub e ristoranti.