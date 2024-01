Nel giorno della Befana la polizia incontra i piccoli pazienti dell'ospedale San Marco

In occasione dell'Epifania, una delegazione della polizia di Stato ha fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria diretto dal prof Raffaele Falsaperla e in quello di Brocopneumologia pediatrica,diretto dal prof. Salvatore Leonardi, presso l'ospedale San Marco di Catania. Un gesto di solidarietà promosso dal questore Giuseppe Bellassai, che ha voluto trasmettere vicinanza a chi si trova in difficoltà. Accolti dai dirigenti medici delle unità operative, e dal coordinatore di Ortopedia dott. David Simone Vinci,gli agenti hanno condiviso un momento speciale con i piccoli degenti.

L'iniziativa ha coinvolto anche i Supereroi dell'Associazione Humanitatis Progressum, rappresentati da Geri Muscolino, e i volontari dell'Associazione di Clownterapia, rappresentati da Toti Privitera, regalando sorrisi e momenti di gioia attraverso attività ludiche. La presenza di Spiderman, Wonderwoman, Batman e altri supereroi ha reso l'incontro ancora più entusiasmante. La polizia di Stato ha donato gadget e regali, dimostrando l'impegno nel essere vicini alle persone, con particolare attenzione alle categorie più fragili come i bambini ricoverati in ospedale. Un'iniziativa a sorpresa che ha portato allegria e conforto, incarnando lo spirito della missione della polizia di Stato: "Esserci sempre", per essere accanto alle persone in ogni circostanza.