Vede i poliziotti e getta via la cocaina: denunciato un pregiudicato

Nel corso della notte gli agenti delle volanti della questura di Catania si sono recati in viale Moncada per controllare un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Una volta terminato il controllo, scendendo le scale condominiali, i poliziotti hanno incrociato due persone che, alla loro vista, hanno tentato di dileguarsi. Sono stati immediatamente raggiunti e bloccati. Nel corso della fuga avevano tentato di liberarsi di 9 involucri con all’interno della sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo cocaina, per un peso lordo di circa 3 grammi. Le dosi rinvenute sono state sequestrate ed un 32enne pregiudicato catanese, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di droga.