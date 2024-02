Fiamme sulla strada statale 121, interviene mezzo speciale della polizia

Agenti del reparto mobile della polizia, in transito sulla strada statale 121 Catania – Belpasso, in direzione di Catania, sono intervenuti in aiuto del personale dell’Anas, per spegnere un incendio. Considerato il fumo assai denso che invadeva entrambe le carreggiate, rendendo pericolosa la viabilità e mettendo in serio rischio gli automobilisti in transito, il contingente della polizia, in quel momento in transito sulla Statale 121, ha lavorato tempestivamente allo spegnimento delle fiamme, con un mezzo speciale dotato di idrante. Nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito.