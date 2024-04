Controlli della polizia stradale, decurtati 400 punti patente

Controlli della polizia stradale nel week end pasquale per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sia in autostrada sia nella viabilità ordinaria. Durante il servizio sono stati controllati 178 veicoli e 212 persone. 141 i guidatori sottoposti al controllo di ebrezza alcolica. In totale sono state 139 le violazioni contestate, 6 carte di circolazioni e 2 patenti di guida ritirate, 6 sequestri e 2 fermi amministrativi e 398 punti decurtati. È stata intensificata anche l’attività di controllo sulle strade che conducono ai luoghi di ritrovo giovanili, con il supporto di personale dell’ufficio medico sanitario provinciale, per una sempre più efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei servizi 11 sono stati i soccorsi prestati a utenti della strada rimasti in panne con i veicoli.