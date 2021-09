Era stato investito durante i disordini del derby del 2007: poliziotto diventa diacono

Si tratta del commissario, ormai in pensione, Giuseppe Cassisi. Nel derby Catania-Palermo, che ha visto la morte dell'ispettore Raciti, era stato travolto di proposito da uno scooter e aveva rimediato una severa commozione cerebrale

Da commissario a diacono. E' questa la storia del commissario, ormai in pensione, Giuseppe Cassini. L'uomo è stato ordinato diacono nel corso di una recente e solenne cerimonia officiata nella basilica di Acireale da monsignor Raspanti. Oggi l'incontro con il vice questore Marcello Rodano: un appuntamento significativo e toccante nel corso del quale il poliziotto in servizio ha espresso al Cassisi i suoi più sinceri attestati di stima e di partecipazione spirituale per la sentita vocazione religiosa maturata nel corso di un lungo processo interiore.

Di particolare valenza emotiva è stata la rievocazione, da parte del vice quesore Rodano, del frangente in cui, durante i disordini occorsi allo stadio Cibali il 2 febbraio 2007, giorno in cui trovà la morte l'ispettore Filippo Raciti, il commissario Cassisi, dopo aver bloccato un ultras che aveva appena lanciato una bomba carta, venne volutamente travolto dallo scooter condotto da un complice del fermato, subendo una severa commozione cerebrale a causa della quale subì una degenza ospedaliera di molti giorni.

"In tutti questi anni - ha affermato Rodano - mai una parola di astio o di risentimento verso i suoi aggressori, è uscita di bocca al commissario Cassisi, a riprova della sua profonda e sentita fede religiosa, improntata alla misericordia e al perdono". Cassisi, che ha orgogliosamente evidenziato la sua stretta collaborazione con mons. Raspanti, ha posto l'accento sui suoi progetti futuri in seno alla Caritas Diocesana, ente benefico in seno al quale profonderà il suo impegno e le sue energie solidaristiche.