Il molo di Levante è chiuso da un cancello: sarà riqualificato con i fondi del Pnrr

Il molo di Levante del porto di Catania lo scorso 23 aprile è stato teatro di un incidente che ha visto una ragazza cadere fra i blocchi frangiflutti, riportando delle lesioni fortunatamente non mortali. Da quel momento è stata messa in discussione la sicurezza dell'intera camminata fronte mare, che da alcuni giorni è completamente sbarrata da un cancello in ferro. Impossibile affacciarsi a guardare il panorama o praticare attività sportiva: l'intero braccio lato Est non è più frequentabile da nessuno. In molti, dopo aver appreso il fatto con stupore, si sono interrogati sul perché di questa scelta e su quali siano le prospettive future. Per fare chiarezza, abbiamo interpellato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina.

I vigili del fuoco soccorrono la ragazza caduta tra i frangiflutti lo scorso 23 aprile

Lavori di adeguamento grazie ai fondi del Pnrr

"Atteso che la sicurezza dei cittadini all’interno del porto è e sarà sempre la priorità per l’Autorità di Sistema Portuale - spiega - ed anche che il molo foraneo del porto di Catania serve prioritariamente a difendere lo scalo dagli effetti delle mareggiate e per il transito dei vari operatori portuali aventi titolo, l’intera area del molo di Levante sarà a breve interessata da importanti lavori di manutenzione e riparazione, rientranti anche nelle politiche di sviluppo previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ed è questo il motivo per cui la zona è stata provvisoriamente interdetta ai cittadini, allo scopo di salvaguardarne l’incolumità, in attesa che vengano eseguiti gli interventi di ristrutturazione".

Non c'è ancora un progetto

Ad oggi non è dato sapere quali interventi saranno effettuati per rendere sicura la camminata sul fronte orientale, ma qualche novità potrebbe arrivare a breve. In questo contesto, è più che lecito ipotizzare la futura installazione di un parapetto o una ringhiera che possa scongiurare altri episodi simili, ed il rifacimento del manto stradale, oggi dissestato anche a causa delle mareggiate. Questo inverno una scelta analoga aveva già interessato l'area della punta del molo, sbarrata all'improvviso da un cancello, che è stato poi parzialmente divelto. "Siamo assolutamente consapevoli - continua l'ingegner Di Sarcina - che questa chiusura potrebbe creare un malcontento fra i cittadini che usufruivano di quell’area per momenti di svago. Ma dobbiamo sempre tenere presente che il porto è innanzitutto un luogo di lavoro per gli operatori ed un luogo di riparo per le imbarcazioni. Quindi ha costante bisogno di manutenzione, e questo vale anche per il molo di Levante. Confidiamo nella comprensione da parte della cittadinanza, che siamo certi saprà attendere il tempo necessario per potere nuovamente godere di una piacevole passeggiata sul molo in totale sicurezza. Al riguardo, contiamo di presentare un progetto di riqualificazione della passeggiata in tempi brevi".