Porto, Comune: "In via di risoluzione i rallentamenti del traffico nell'area dell'ingresso est"

E' in via di risoluzione il problema dei rallentamenti del traffico veicolare nell'area dell'ingresso est del Porto di Catania, dovuti all'accresciuto traffico commerciale portuale. Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore al Mare Michele Cristaldi hanno ottenuto rassicurazioni dal commissario straordinario ingegnere Alberto Chiovelli, che sta predisponendo misure e interventi mirati.

Il problema logistico dovuto in particolare al raddoppio dei container in attesa dell'imbarco sulle nuove navi Tirrenia, capaci adesso di trasportare sino a 400 contenitori, sarà fronteggiato con la predisposizione di nuovi spazi d'attesa che alleggeriranno i flussi dei mezzi pesanti all'interno del porto e di conseguenza anche sulla rete viaria prossima all'ingresso est, che negli ultimi tempi è stata sottoposta a traffico intenso soprattutto in corrispondenza delle fasce orarie di arrivo e partenza dei traghetti.