Ultimata la rimozione dei pontili dal porto di Riposto

Sono stati quasi ultimati gli interventi di rimozione dei 17 pontili dismessi che si trovavano abbancati all’interno del primo bacino portuale di Riposto. Le infrastrutture sono state prelevate, mediante l’impiego di una imponente gru e caricate a bordo di una chiatta trainata da un rimorchiatore, cosi come stabilito nella conferenza dei servizi svoltasi nei giorni scorsi nella sede del Circomare di Riposto. La chiatta, con a bordo i pontili, a breve si metterà in viaggio verso la destinazione finale, il molo di “Cala Salina” a Lampedusa. Altri 4 pontili dismessi e che facevano parte del vecchio corredo del primo bacino portuale, saranno caricati a bordo di un altro pontone e raggiungeranno la darsena di Manfra. All’interno di uno spazio che ricade nell’area esterna nord del primo bacino sono stati allocati, invece, altri 14 pontili che saranno poi destinati all’alienazione, mentre per 200 finger, precedentemente rimossi e abbancati in un altro sito che ricade sempre nell’area perimetrale del primo bacino, è previsto il conferimento in discarica, mediante l’impiego di una ditta esterna che andrà a prelevarli. Attualmente l’area esterna del bacino è pressochè libera.

“Non appena sarà completata la rimozione e il trasferimento dei pontili dismessi – afferma il sindaco Enzo Caragliano - finalmente, dopo lunghi mesi di rinvii (non dipesi dall’Amministrazione comunale che è attore esterno, trattandosi di interventi finanziati dalla Regione), l’impresa che si è aggiudicata i lavori potrà rapidamente procedere all’apprestamento dei cantieri per la rifunzionalizzazione del primo bacino e, segnatamente, la costruzione di un pontile unico (molo pennello) comprensivo delle numerose opere accessorie e delle strutture di ormeggio, per la piena funzionalità portuale. Opere infrastrutturali per le quali, la Regione, ha stanziato 1 milione di euro”.

“Siamo soddisfatti per questo importante intervento da lungo tempo atteso – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano- finalmente il primo bacino potrà diventare una struttura di riferimento e, nel contempo, proseguire in quell’opera di rafforzamento e di potenziamento della competitività della portualità, snodo fondamentale del sistema economico ripostese”.