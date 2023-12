Via libera alla stabilizzazione dei precari regionali impiegati in attività socialmente utili

"Un impegno mantenuto con lavoratori che attendevano da troppi anni. Grazie al lavoro attento del governo Schifani si chiude una pagina di precariato, riconoscendo l'apporto, spesso essenziale, del personale Asu in tutto il territorio regionale. Un atto doveroso per i precari, ma anche una opportunità per i Comuni e gli altri enti che potranno utilizzare appieno le professionalità dei lavoratori per migliorare i servizi ai cittadini". Lo dichiara il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, dopo l’approvazione in commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana di un emendamento, proposto dal governo regionale, al disegno di legge di stabilità che dà il via alla stabilizzazione dei precari impegnati in attività socialmente utili.