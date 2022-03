Vertice in Prefettura sul caro energia e aumento dei prezzi, i sindacati: "Controlli contro le speculazioni"

Un incontro in prefettura per fare il punto sulle emergenze del momento: i rincari dei beni di prima necessità e delle forniture energetiche. Quello di ieri pomeriggio, 16 marzo, è stato un confronto a tutto campo tra il prefetto Librizzi, le istituzioni - presente per il Comune l'assessore Sergio Parisi - e le forze sindacali con le associazioni di categoria. Ognuno ha tracciato un quadro della situazione attuale che sta mettendo allo stremo piccole e medie imprese ma anche le famiglie con conseguenze sull'occupazione e quindi sulla tenuta sociale.

Ai nostri microfoni il prefetto ha commentato così l'esito dell'incontro: "E' stato fatto il punto sulla crisi che vive il territorio sia per la pandemia sia per i rincari e il mancato approvvigionamento delle materie prime. Ci sono situazioni di criticità per le aziende che necessitano di materie prime e come detto dai sindacati si temono riverberi sul lavoro. Anche le imprese agricole e le associazioni dei consumatori hanno evidenziato le difficoltà a fronteggiare i rincari, in alcuni casi non giustificati".

Ed è proprio su quest'ultimo punto che si è chiesto di monitorare la situazione con controlli mirati anti "sciacalli". "Questo non può essere il tavolo delle soluzioni - conclude il prefetto - ma quello del confronto. Abbiamo preso atto della situazione del territorio, alcune criticità possono risolversi a livello locale, come il rilascio di autorizzazioni, altre soluzioni devono essere nazionali ed europee".

L'assessore Parisi: "Comune farà la sua parte"

L'impegno dell'assessore si è focalizzato su due aspetti: velocizzare l'iter burocratico per il rilascio di licenze e concessioni edilizie e sostenere e promuovere nuove forme di mobilità ecologica. Da una parte sindacati e associazioni hanno quindi chiesto una burocrazia più snella per chi produce e lavora a Catania: "Sono istanze che faremo nostre e che girerò al sindaco facente funzioni. Il Comune, così come ogni attore del tavolo, deve fare la sua parte".

Sul fronte energia Parisi sta lavorando, dicendo di avere effettuato stime precise di tutti i consumi degli edifici comunali e avviando un piano di efficientamento: "L'ente locale sta lavorando con le risorse comunitarie su questo fronte. Ricordo l'acquisto di auto e bus elettrici, i risparmi per gli immobili comunali tramite minori costi per l'energia e stiamo portando avanti iniziative ulteriori per la mobilità sostenibile. A breve presenteremo nei dettagli l'iniziativa dell'abbonamento integrato di bus, metro e parcheggio a soli 20 euro l'anno che consentirà di evitare di prendere l'auto. Sono iniziative in linea sul discorso del caro energia e caro carburante".

I sindacati: "Occhio agli speculatori"

Dagli esponenti sindacali arriva un coro unanime: alcuni aumenti dei beni sono eccessivi e si temono speculazioni. Quindi è stato chiesto, durante l'incontro, di mettere in campo controlli mirati. Il segretario provinciale Ugl Musumeci ha detto: "Il tavolo è stato proficuo e abbiamo chiesto accertamenti specifici sui beni di prima necessità ma anche su quello dell'energia. Su quest'ultimo fronte devono intervenire il governo e il ministero Sviluppo Economico o si rischia il tracollo".

Il segretario Cisl Attanasio è sulla stessa scia: "Il costo dell'energia elettrica rappresenta un problema per le imprese, specie per quelle energivore, e c'è il rischio di licenziamenti. Occorre che tutti i governi, dal piano locale sia a quello nazionale, intervengano anche per evitare fronti speculativi". Ha concluso il segretario Cgil De Caudo: "Ci sono problemi fondamentali come la tenuta del sistema produttivo provinciale. Si rischia di ingenerare un circolo vizioso di criticità con forti problemi di tenuta sociale: la pandemia ha colpito duramente e adesso chi è povero rischia di diventarlo ancora di più. Servono prezzi calmierati e controlli".