Bar frequentato da pregiudicati chiude per sette giorni

Troppi pregiudicati tra i clienti di un bar di Santa Maria di Licodia. I carabinieri della stazione locale hanno notificato oggi al gestore un provvedimento che sospende per sette giorni l'attività dell'esercizio commerciale di via Vittorio Emanuele. I militari si erano infatti accorti che quel luogo era divenuto punto di ritrovo per diversi soggetti con alle spalle precedenti penali e, nel corso dell’ultimo anno, sono state svolte diverse verifiche, soprattutto in arco serale, riscontrando appunto la presenza dei pregiudicati. Il provvedimento emesso dal questore di Catania su richiesta dell’Arma ha evidenziato come, proprio in occasione delle verifiche, siano stati trovati all'interno del bar soggetti pregiudicati con a carico vicende giudiziarie che riguardano anche a gravi reati, tra cui: associazione adelinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacente, spaccio e porto abusivo di armi.