Pluripregiudicato gira in auto con 20 grammi di marijuana, denunciato dopo un controllo di polizia

Mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio in Piazza della Repubblica, gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno bloccato due persone a bordo di un’auto che stava procedendo con fare sospetto. Identificati, sono risultati essere cittadini albanesi, uno dei quali pluripregiudicato. Durante il controllo, un 31enne con a carico diversi precedenti penali ha mostrato insofferenza e nervosismo. E' scattata quindi una perquisizione personale e del veicolo, con il supporto dell’unità cinofila, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno di un borsello dell’uomo è stato rinvenuto un involucro contenente della sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, per un peso di 20 grammi. Al termine delle attività di rito, il 31enne è stato denunciato in stato libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto, invece, è stato sottoposto a sequestro.