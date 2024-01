Pregiudicato 21enne denunciato dalla polizia per ricettazione

Mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio, in viale della Regione, i poliziotti della dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno fermato e sottoposto a controllo un giovane, successivamente identificato quale 21enne, noto pregiudicato catanese. Durante gli accertamenti, nel momento in cui stava consegnando i propri documenti, gli agenti hanno notato una banconota, intrisa di un inchiostro di colore blu, fuoriuscire dal borsello. Insospettiti, si sono fatti consegnare la banconota.

Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito di rilevare che l’inchiostro era simile a quello contenuto all'interno delle casse continue che, nel momento in cui vengono forzate, macchiano il denaro. Essendo verosimile, pertanto, che quella banconota fosse provento di qualche reato commesso in precedenza, è stata sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti. Il giovane è stato dunque accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti e denunciato in stato di libertà per ricettazione.