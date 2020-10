Viale Grimaldi, evade dai domiciliari per andare a trovare altri pregiudicati

Il pluripregiudicato M.F. di 47 anni è stato sorpreso dalla polizia, durante un controllo nella zona di viale Grimaldi, in casa di un altro pregiudicato 30enne nonostante fosse ai domiciliari. In loro compagnia vi erano altri 2 pregiudicati P. F. e M. S., entrambi di anni 34 anni. Una volta visti gli agenti e al fine di evitare la perquisizione hanno opposto resistenza spintonando i poliziotti e poi si sono barricati in casa. Per tale motivo, M. F. è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari; gli altri uomini sono stati indagati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

