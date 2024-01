Pregiudicato fermato dalla polizia con un coltello e arnesi per lo scasso: denunciato

Nella serata di ieri, gli agenti della squadra volante della Questura di Catania hanno condotto un posto di controllo in piazza della Repubblica, durante il quale hanno sottoposto ad accertamenti un'auto occupata da un uomo e una donna.

Durante l'identificazione, è emerso che l'uomo, un 37enne di Catania con precedenti penali, era soggetto a un divieto di avvicinamento nei confronti della donna, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico. L'uomo ha mostrato agli agenti il braccialetto posizionato alla caviglia, confermando così la restrizione imposta.

Successivamente, gli agenti hanno accompagnato la coppia presso gli uffici della Questura per approfondire ulteriormente la situazione. La donna ha dichiarato di aver ripreso a incontrare regolarmente il marito da circa due mesi e che avevano l'intenzione di comunicare alle autorità competenti la loro volontà di tornare insieme.

Ha inoltre specificato di aver contribuito a eludere il sistema di controllo lasciando il proprio dispositivo elettronico a casa, in modo che il braccialetto elettronico del marito non si attivasse. Durante un'ispezione più approfondita del veicolo, gli agenti hanno scoperto diversi attrezzi adatti all'apertura di serrature e un coltello a serramanico, che sono stati sequestrati. Al termine delle procedure di rito, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.