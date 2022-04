Carnevale di Acireale, presentata l'edizione 2022 che prenderà il via il 21 aprile

Presentata questa mattina, al Palazzo di Città, l’edizione 2022 del Carnevale di Acireale che prenderà il via giovedì 21 aprile e si concluderà il prossimo 8 maggio. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco, Stefano Alì, il presidente della Fondazione, Gaetano Cundari, l’assessore al Turismo, Fabio Manciagli e la madrina dell’evento, Roberta Rigano, attrice acese già affermatasi in ambito internazionale, protagonista di varie serie televisive di Netflix, girate a Hollywood.

Nel corso della manifestazione sono previste anche 6 date a pagamento con biglietto del costo di 5 euro, come per la passata edizione: 23, 24 e 30 aprile, primo, 7 ed 8 maggio, tutte a pagamento con biglietto di ingresso fissato in 5 euro; previsto, inoltre, l’abbonamento a 20 euro per le 6 date. In concorso 9 carri allegorico-grotteschi, suddivisi in due categorie, 6 carri infiorati e 4 maschere isolate. Una delle novità di maggiore rilievo è quella che riguarda la mappatura di tutte le manifestazioni carnascialesche del mondo, un lavoro poderoso condotto dalla Fondazione.

E poi, il “ponte” gettato con i “Carnevali” di tutta Italia, i cui rappresentanti si ritroveranno ad Acireale durante la kermesse. Sul fronte degli spettacoli, domenica primo maggio, sul palco di piazza Duomo, si esibirà il comico pugliese, Uccio De Santis mentre domenica 8 maggio sarà la volta dell’Orchestra di Mirko Casadei.