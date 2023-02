Biancavilla, presentato il progetto della piscina comunale

“La realizzazione di una piscina comunale a Biancavilla è un progetto bellissimo. Passerete alla storia per una realizzazione del genere”. Le parole del presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto Sergio Parisi, pronunciate oggi, danno l’esatta dimensione dell’obiettivo che l’amministrazione comunale ha posto davanti a sé e che, a piccoli passi, si sta raggiungendo.

Stamattina, nell’aula ‘Caruso’ del Comune, è stato presentato il progetto di massima dell’impianto natatorio che sorgerà nei pressi dello stadio comunale, dove è tornato a essere attivo anche un nuovo campo di pallacanestro. Assieme al sindaco Antonio Bonanno e all’assessore allo Sport Salvo Di Marzo, all’incontro erano presenti il progettista Vanghelis Raftopoulos e il presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, Sergio Parisi.

Il progetto, scelto dall’amministrazione a seguito di un concorso di idee, prevede la realizzazione di una struttura che si sviluppa su due livelli fuori terra, composta prevalentemente da due corpi con coperture a falda realizzate con struttura portante in ferro. In uno di essi sorgerà una piscina semi-olimpionica “vasca corta” (dimensioni 25,00 x 12,00) profonda 2,12 mt. (secondo gli standard della Fédération Internationale de Natation) e con una larghezza di 2,00 mt per corsia e sei blocchi di partenza regolamentari. E’ prevista anche una vasca più piccola per bambini e anziani di 10 mt per 6 e profonda 1,00. Oltre a una scaletta metallica per l’accesso, è prevista anche l’istallazione di un “aquatic-lift” (sollevatore) per le persone con disabilita motorie: lo strumento permette, con una rotazione di 360 gradi e con l’ausilio di un braccio meccanico, l’accesso dentro la vasca a persone con gravi capacita motorie.

L’impianto sarà dotato di una palestra (al primo piano) composta da un’area indoor e da una outdoor. Le grandi pareti in vetro permettono di vedere l’interno della palestra, da una parte, e le “tribune” della piscina, dall’altra. Sulla copertura della piscina assieme ai panelli fotovoltaici saranno posizionate 21 finestre (tipo “velux”) apribili, per un totale di circa 75 mq. di superficie finestrata.

“E’ una struttura moderna ed ecosostenibile - sottolinea l’assessore allo Sport, Di Marzo - la cui realizzazione colmerà un vuoto per gli sportivi e, in particolare, per gli appassionati di nuoto. Finalmente la città di Biancavilla avrà la sua piscina. E’ un ‘dono’ straordinario per tutte le famiglie e per i giovani e bambini. Accanto alla piscina sarà realizzata anche una palestra per allargare ancora di più la fruibilità della struttura”.

“Il sindaco di Biancavilla - osserva il presidente Parisi - ha lavorato tantissimo perché questo sogno della piscina a Biancavilla possa tradursi presto in realtà. Una volta realizzata, qui organizzeremo manifestazioni che valorizzino ancora di più la struttura”.

“Il progetto della piscina - sottolinea il sindaco Bonanno - si inserisce nel piano di rigenerazione urbana della città il cui progetto per quasi 4 milioni sarà presentato nei prossimi giorni. A causa della mancanza di strutture sportive, Biancavilla ha registrato negli anni un numero limitato di società sportive. Poniamo rimedio a questa mancanza con un campo di basket già inaugurato, con il progetto della piscina e con un nuovo Palazzetto dello Sport i cui dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni”.