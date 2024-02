Prevenzione, screening per l'occhio pigro per gli alunni delle scuole dell'infanzia

Gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali hanno partecipato alla campagna di screening “Sight for kids” per la prevenzione dell'occhio pigro, deficit dell'apparato visivo scientificamente definito ambliopia. L'iniziativa, ha riguardato 400 alunni ed è stata promossa dai Lions in collaborazione con l'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione retto da Andrea Guzzardi.

Dall'8 al 31 gennaio i piccoli alunni di età compresa fra i 3 e i 5 anni sono stati sottoposti a specifici test, che hanno evidenziato un’incidenza di ambliopia lieve in 31 casi, con una media del 7,73% che si pone al di sopra di quella dei paesi industrializzati compresa fra il 3 e il 5%.

La causa di gran lunga più frequente dell'ambliopia è rappresentata dai difetti di vista non corretti, o corretti tardivamente, e la prevenzione è l'arma che può sconfiggere la patologia ed evitare ai bimbi uno scarso rendimento scolastico e, una volta adulti, una compromissione dell'efficienza lavorativa.

L'attività nei plessi scolastici comunali, che hanno aderito per il secondo anno consecutivo alla campagna, è stata curata dalla direzione pubblica istruzione, retta da Fabrizio D'Emilio, con la responsabile della scuola dell'infanzia, Alfia Pina Sciuto, che ha inserito il programma di prevenzione nell'ambito del piano dell'offerta formativa.

Gli screening sono stati coordinati dal responsabile dell’Oftalmologia Pediatrica dell’Università di Catania, Massimo Di Pietro, che è a capo dell’area Vista del Distretto 108Yb Sicilia e coordinatore nazionale di Sight for kids. Hanno collaborato gli studenti del corso di laurea di Ortottica dell’Università di Catania che svolgono attività assistenziale nella Clinica Oculistica diretta da Teresio Avitabile.

Gli screening sono stati eseguiti mediante la nuova Unità mobile Oftalmica donata nell’anno sociale 2022-2023 dal Governatore Maurizio Gibilaro in rappresentanza di tutti i Lions siciliani.

“L'iniziativa merita un plauso - ha affermato l'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi - i piccoli alunni della scuola dell'infanzia comunale hanno avuto una grande opportunità. Infatti l'esecuzione dello screening ha permesso di individuare dei casi di ambliopia, che se curati in tempo permetteranno il recupero del deficit visivo del bambino. Inoltre è stata data alle famiglie la possibilità di conoscere tutti gli aspetti di questa patologia e di comprendere quanto sia utile, in questa fascia d'età, far eseguire al proprio figlio una visita oculistica".